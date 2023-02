Teatteri Peili antaa perspektiiviä ongelmiin – Ohjaaja: "Jokaisella on oma tapansa reagoida vastoinkäymisiin"

Tatteri Peili puhuttelee katsojia vakavalla esityksellä. Lauantaina Seinäjoen nuorisokeskuksen salissa ensi-iltansa saa näytelmä nimeltä Perhe. Sen on kirjoittanut Claes Andersson. Ohjaaja on Eija-Irmeli Lahti, jolle Perhe on neljäs yhteinen tuotanto Teatteri Peilin kanssa.

Perhe kertoo nimensä mukaisesti viisihenkisestä Mäen perheen elämästä, jota varjostaa isän alkoholismi. Kun perheessä menee jotain rikki, se ei ole vain yhden ihmisen ongelma. Isän alkoholismi vaikuttaa koko perheen dynamiikkaan.

– Se on kuin heittäisit kiven veteen. Laineet leviävät laajalle, Lahti kuvailee.

Omakohtainen tarina

Näytelmässä isän alkoholismin lisäksi isossa roolissa on äidin sairastuminen. Äiti on pitänyt pystyssä perhettä, mikä on ollut hänen elämänsä tarkoitus. Isän raitistuttua äidin rooli murenee, ja hän sairastuu masennukseen.

– Näytelmään on kirjoitettu erittäin yllättävä loppuratkaisu, joka liittyy äidin sairastumiseen, Lahti paljastaa.

Ohjaajan mukaan näytelmä antaa eri roolihahmojen kautta monenlaisia näkökulmia alkoholismiin, mutta myös yleisesti elämän ongelmiin.

– Jokaisella on oma tapansa reagoida vastoinkäymisiin, oli niiden aiheuttaja mikä tahansa. Näytelmässä on paljon tilanteita, joita voi peilata omaan elämään.

Näytelmän kirjoittaneella Anderssonilla oli omakohtaista kokemusta alkoholismista. Psykiatrina ja lääkärinä hän hoiti uransa aikana alkoholiongelmasta kärsiviä. Andersson oli myös itse hoidossa alkoholiongelmansa takia.

– Ammattilaisena Andersson tiesi ja tunsi taudin sekä sen, mitä alkoholismi sai aikaan. Tämän vuoksi näytelmän henkilöt ja tilanteet ovat erittäin aitoja, Lahti kertoo.