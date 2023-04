Tehohoito lentää potilaan luo helikopterilla Seinäjoekin seudulla – Jos lentävä sairaala käännytetään takaisin, kukaan ei kuollut

Pienet tilat haasteena

Helikopteritukikohdille ohjataan vain kaikkein kriittisimmät hälytykset. Tavallisimpia tehtäviä ovat elvytystä vaativa sydämenpysähdys, aivoverenkiertohäiriöt ja onnettomuudet.

Suomen yksiköt saavat yhteensä noin 12 000 hälytystä vuodessa. Puolet potilaista kuljetetaan ilmojen halki yliopistosairaalaan tai alueelliseen keskussairaalaan jatkohoitoon.

– Usein käännymme takaisin jo ennen määränpäätä. Hälyttäjä ei ehkä ole osannut tulkita oikein tilanteen vakavuutta ja potilaan tila paranee ennen tuloamme. Tämä on tietysti hyvä asia. Kukaan ei kuollut, Pakkanen sanoo.

Helikopteri valitaan kulkuvälineeksi myös silloin, jos edessä on mitä todennäköisimmin reissu Tampereelle. Helikopterilla hätätilapotilaat saadaan autoa nopeammin yliopistollisessa sairaalassa toteutettaviin hoitoihin: Helikopterin matkavauhti on 220 kilometriä tunnissa. Tampereelle lennetään siis tunnissa, autolla reissu vie aikaa puolet enemmän.

Toisin kuin usein luullaan, helikopteriyksikön pääasiallinen tehtävä on kuljettaa lääkäri ja tehohoitotasoinen ensihoito potilaan luo. Useimmiten jatkokuljetus hoidetaan maanteitse.

– Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että jos matkaa on alle sata kilometriä, ambulanssi on paras vaihtoehto. Autossa on enemmän tilaa hoitaa potilasta ja auton voi tarvittaessa ajaa sivuun. Helikopteri on merkittävästi ahtaampi ja tämä aiheuttaa omat haasteensa, Pakkanen kertoo.