Tiesitkö, että joulua on juhlittu jo ennen joulua? – Ikivanha juhla valaisee vuoden pimeintä aikaa ja on täynnä toivoa

Joulu lukuina

1,4

miljoonaa elävää joulukuusta hankitaan Suomessa tänä vuonna.

1,5

miljoonaa joulutähteä kasvatetaan Suomen kasvihuoneissa.

2

miljoonaa litraa punaviiniä myydään Suomessa joulunalusviikolla.

346

euroa suomalainen aikuinen käyttää tänä vuonna joululahjoihin. Joulunviettoon kuluu 209 euroa.

592

kertaa soi Yoko Onon kappale Happy Xmas (War Is Over) yksityisissä radioissa Suomessa vuonna 2020. Toiseksi soitetuin joulukappale oli Wham!-yhtyeen Last Christmas 526 soittokerralla. Suosituin kotimainen kappale oli 431 soittokerralla viidenneksi sijoittunut Katri Helenan laulama Joulumaa.

2,5–3

kilowattituntia kuluttaa kolmen kilon kinkun paistaminen sähköuunissa. Kaikkien kinkkujen paistamiseen kuluu Suomessa noin 250 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran sähköä.

12 698

suomalaista viettää syntymäpäiväänsä jouluaattona.

80

prosenttia suomalaisista pitää jouluruokaa tärkeimpänä joulutunnelman luojana. 66 prosenttia valitsee joulukinkun juhlapyhien ykkösruoaksi.

800

miljoonaa euroa oli joulusesongin tuoma myynnin lisäys kuukausikeskiarvon päälle joulukuussa 2021.

40

senttiä lunta on tavallisesti jouluna Pohjois-Suomessa. Keski-Suomessa lunta on yleensä noin 30 senttiä ja

Etelä-Suomessa 5–10 senttiä.

Lähde: Tilastokeskus