1-2 tapahtumaa viikossa

Viime elokuussa valmistunut toripaviljonki näkee nyt ensimmäisen kokonaisen kesänsä. Paviljonki on herättänyt Mäenpään mukaan paljon kiinnostusta.

– Paviljonkiin on tehty hyvin varauksia. Ohjelmaa on kesällä 1-2 kertaa viikossa, ja lisää mahtuu mukaan. Jos mielii varata torin käyttöönsä kesällä, nyt on oikea aika olla liikkeellä.