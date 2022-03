Ukrainalaisille perustetaan vastaanottokeskus Seinäjoelle – Palvelupiste auttaa yksityismajoituksessa olevia

Maahanmuuttovirasto perustaa Ukrainan sotaa paenneille vastaanottokeskukset Seinäjoelle ja Espooseen. Molemmille paikkakunnille avataan myös yksityismajoituksessa oleville uudet palvelupisteet. Vastaava palvelupiste on tulossa myös Kemiin.

Seinäjoen vastaanottokeskukseen tulee 200 paikkaa. Keskuksen toiminnasta vastaa Suomen Punainen Risti, joka hakee keskuksiin parhaillaan työntekijöitä. Vastaanottokeskukset ja palvelupisteet avataan heti, kun työntekijät on saatu palkattua.

Seinäjoelle ei tule samanlaista, yhtä isoa vastaanottokeskusta, joka kaupungissa oli 2015–17. Nyt kyse on hajasijoitusmallista, jossa turvapaikkaa hakeneet sijoitetaan vuokra-asuntoihin.

SPR:n Länsi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Tero Hintsan mukaan nyt haetaan vuokra-asuntoja usealta toimijalta. Asuntojen suhteen näyttää kohtuullisen hyvältä. Tarve on kuitenkin suuri, ja Hintsan mukaan asuntoja hankitaan sitä mukaa käyttöön kun niitä vapautuu. Hintsa uskoo, että asuntoja päästään kalustamaan ehkä jo tällä viikolla.

Uudet vastaanottokeskukset ovat mahdollisia

Maahanmuuttovirasto valmistelee myös muiden uusien vastaanottokeskusten perustamista, koska Ukrainasta paenneiden majoitustarve on Suomessa kasvanut. Seinäjoen ja Espoon jälkeen Suomessa on 29 vastaanottokeskusta. Niistä seitsemän on alaikäisyksiköitä.

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen majoituspaikkojen määrää on nostettu noin kahdella tuhannella jo toiminnassa olevissa vastaanottokeskuksissa.

– Maahanmuuttovirasto on jatkanut vastaanottokeskuspaikkojen lisäämistä jo toiminnassa olevissa vastaanottokeskuksissa. Tämän lisäksi vastaanottokeskuksissa on tarvittaessa hätämajoituspaikkoja, jotka on tarkoitettu lyhytaikaiseen ja tilapäiseen käyttöön ennen kuin ihmiset siirtyvät varsinaiseen majoitukseen. Kuntien ja seurakuntien kanssa on myös kartoitettu majoitustiloja, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.