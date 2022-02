"Ukrainan pitää kestää niin kauan kuin mahdollista" – Zhabkon perhe kerää Seinäjoelta hätäapua kärsivään kotimaahansa

Eno vei äidin turvaan

Olena Zhabko on kotoisin pääkaupunki Kiovasta. Hän kertoo itkeneensä ensimmäiset kaksi päivää kun pommitukset alkoivat.

– Äitini oli Kiovassa, eikä aluksi päässyt kaupungista pois. Nyt hän on onneksi lähellä Moldovan rajaa, minne enoni vei hänet turvaan. Eno palaa pian sotimaan. Äiti aikoo kävellä rajan yli turvaan. Moldovaan päästyään hän tulee Suomeen, Olena kertoo liikuttuneena.

Mykola Zhabko sanoo, että he rukoilevat joka päivä Ukrainassa olevien läheistensä puolesta.

– Kääntääksemme sodan me rukoilemme myös ihmettä. Sitä samaa ihmettä, jonka Suomi sai kokea 1939-1940.

Zhabkot ovat käyneet Ukrainassa viimeksi kahdeksan vuotta sitten, kesällä ennen venäläisten tunkeutumista Krimille.

Mitä kaipaatte eniten Ukrainasta?

– Makeaa maissia suoraan kotipellosta Zinkivissä. Keitettynä, voin ja suolan kera. En tiedä, tiedänkö mitään parempaa, Mykola sanoo ja naurahtaa.

Olena silittää miehensä olkapäätä. Hän sanoo kaipaavansa eniten ukrainalaista luontoa ja ihmisiä.

– Ukrainalaiset ovat ystävällisiä ja rauhaa rakastavia, taiteellisia ihmisiä. Kiovassa on upeaa arkkitehtuuria. On suuri suru, jos kaikki on pommitettu, Olena huokaa.

Hän jatkaa, että kaupungissa on yhä monia hänen ystäviään.

– Enää sieltä ei pääse pois. Siltoja ei voi käyttää. Sinne ei myöskään saa enää ruoka-apua, kuten ei Harkovaankaan.

– Voi vain toivoa, että nyt noussut eurooppalainen rintama saa Putinin pian luopumaan.