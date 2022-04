Ukrainan sodan uhreille kerätään apua monin tavoin – Katso, miten voit osallistua hyväntekeväisyystyöhön tällä viikolla

Avustuspisteellä kaivataan kodin tavaraa

Suomen Punaisen Ristin Ilmajoen ja Seinäjoen osastot perustivat avustuspisteen Etelä-Pohjanmaalle tulleiden ukrainalaisten auttamiseksi muutama viikko sitten. Paikka on Seinäjoen rautatieaseman vieressä osoitteessa Ruukintie 8.

– Tavaraa on lahjoitettu todella hyvin, niin hyvin, että nyt vapaaehtoisten aika kuluu tavaran lajitteluissa ja pakkaamisessa, selvittää Seinäjoen osaston puheenjohtaja Katja Palkoma.

Vaatteita ja liinavaatteita ei voida tällä hetkellä ottaa vastaan.

– Tällä hetkellä pitää saada tavaraa tarvitsijoille ja tiloja tyhjennettyä.

Nyt avustuspisteellä kaivataan tavaraa, millä tulijoiden arki saadaan toimivaksi ja kodit saadaan näyttämään kodeilta. Toivelistalla on esimerkiksi kattiloita, astioita, kodinkoneita, työkalusarjoja, valaisimia, elektroniikkaa ja imureita. Huonekalujakin tarvitaan.

– Huonekaluja ei saa tuoda suoraan avustuspisteelle. Jos lahjoitettavaa on, pitää ottaa yhteys meihin ja kertoa mieluiten kuvan kera, mitä on tarjolla. Me järjestämme tavaran kuljetuksen ovelta ovelle.

Yhteyden auttajiin saa Facebookissa olevan SPR Avustuspiste Seinäjoki -ryhmän kautta tai soittamalla Katja Palkomalle numeroon 0404167816.

Tavaraa avustuspisteellä otetaan vastaan keskiviikkoisin ja lauantantaisin kello 16-20.

Tavaraa lajittelemaan ja pakkaamaan kaivataan edelleen vapaaehtoisia. Paikan päälle voi tulla viikon jokaisena päivänä kello 16-20.

Palkomaa kiittelee paikallisten auttamishalua. Lisäkäsiä on saatu mukavasti jokaiselle illalle.

– Tänne saapuneet ukrainalaiset ovat myös olleet ahkeria. Osa heistä on tullut apuun joka ilta. Tämä on ihan mahtava juttu. He saavat auttaa ja oppivat samalla suomen kieltä ja tutustuvat paikallisiin ihmisiin. Palkoma kertoo.