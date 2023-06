Uusi kahvila avaa Törnävän kartanon ovet yleisölle - kesällä kartanolla kokeillaan myös erilaisia kulttuuritapahtumia

Näky on kuin 150 vuotta ajassa taaksepäin. Kahvilanpitäjä Lotta Sokero seisoo Törnävän kartanon portailla mansikkakakku käsissään ja toivottaa vieraita astumaan sisään historialliseen miljööseen.

On tullut aika avata Törnävän kartanon kahvila.

– Onhan tämä jännää, puvut ja kaikki. On etuoikeus päästä töihin 1800-luvun aateliskartanoon, jossa asui oman aikansa julkkiksia, Sokero kuvailee tunnelmia.

Hän uskoo kaikkien paikallisten tietävän kartanon ainakin nimeltä. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, missä se tarkalleen on ja millainen tarina sillä on.

– Tämä on varmasti ollut monelle vähän mystinenkin paikka. Nyt on tullut aika avata ovia, sanoo Sokero, joka on pukeutunut kaupunginteatterilta saatuun pellavaliinaiseen pukuun.

Kahdessa ruokasalissa

Uusi kahvila on avoinna kesälauantaisin kartanon kahdessa ruokasalissa. Tarjolle tulee kakkuja, leivoksia ja pikkusuolaista, kuten voileipäkakkua.

Spesiaaliakin on luvassa.

– Keitämme itse mansikkamehun ja kaikki jäätelökastikkeet. Erikoisimpana taitaa olla kuusenkerkkäsiirappi, joka edustaa vanhan ajan kansanperinnettä. Kerkkien sesonki on juuri nyt, Sokero kertoo.

Kartanokahvilassa on noin 30 istumapaikkaa. Tilat toimivat vanhan rakennuksen ehdoilla, eli täysin esteetöntä tilaa kynnysten ja portaiden vuoksi ei ole.

– Joenpuoleiselle puutarhaterassille pääsee kuitenkin helposti ulkokautta, Sokero kertoo.

Yleisesti ottaen hän toivoo Suomeen ja Seinäjoelle astetta eurooppalaisempaa kahvilakulttuuria.

– Suomessa saattaa olla aika usein se meininki, että kahvilaankin mennään suorittamaan. Syödään ja juodaan ja sitten pois. Kahvilaan kuuluu kuitenkin kiireetön seurustelu ja nauttiminen, Sokero arvioi.

Lauantaina iso startti

Tulevana lauantaina startataan isosti ja päivästä odotetaan kiireistä. Muilta osin tulevaa ei osata vielä ennakoida.

– Toivon vain, että ihmiset löytäisivät paikalle ja yrittäjälle tulisi jotain muuta kuin tappiota. Kartanoromantiikka ei lopulta riitä kuin hengenravinnoksi. Tavarantoimittaja haluaa kuitenkin kermastakin maksun, Sokero sanoo hymyillen.

Lotta Sokero tunnetaan yrityksestään Kakkukeidas, jonka leipomo sijaitsee Yrittäjäntiellä.

– Siellä olen pitänyt joskus pop up -kahvilaa, mutta tämä on ensimmäinen kerta kun pyöritän omaa kahvilatoimintaa, hän sanoo.

Sokero kiittää Seinäjoen kaupunkia joustavasta ja hyvästä yhteistyöstä.

– Tilat ovat upeat ja uusittu keittiö on aivan viimeisen päälle. Siellä on ilo tehdä tarjoiluja, hän kehuu.

Koska ja missä