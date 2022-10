Valkoinen keppi ja muut apuvälineet mahdollistavat sokeille "normaalin" elämän – Näkövammaisista 30 prosenttia käy palkkatöissä

Apuvälineet mahdollistavat normaalin arkielämän

Pohjanmaan Näkövammaisten toiminnanohjaajana Räsänen aloitti kolme vuotta sitten. Lokakuun alussa osapäiväinen pesti muuttui kokopäivätyöksi. Samalla työtehtävät lisääntyivät. Nainen huolehtii esimerkiksi talousarvion ja toimintasuunnitelman tekemisestä, jäsenrekisteristä ja -hankinnasta sekä viestinnästä.

Tärkeä osa työtä on opettaa jäsenille apuvälineiden käyttöä.

– Digitaalisten apuvälineiden käytössä on vielä paljon haasteita. Niitä ei uskalleta ottaa käyttöön ja jos uskalletaan, niin niitä ei osata hyödyntää kunnolla. Opettamisella ja oppimisella on kiire, koska maailma digitaalisoituu kovaa vauhtia.

Miten toimisto- ja opetustyö onnistuu sokealta? Räsästä seuratessa huomaa, että oikein hyvin.

Aamupostia avatessa Räsänen esittelee hieman kynää paksumpaa laitetta, joka osaa muuttaa tekstin puheeksi. Käsin kirjoitettua kuoria kone ei osaa tulkita. Silloin avustaja tulee hätiin.

Tietokonetta Räsänen näppäilee niin nopeasti, ettei avustaja meinaa perässä pysyä. Räsänen avaa taulukkolaskentaohjelman ja pyytää avustajaa tarkistamaan pari lukua.

– Avustajan ei tarvitse olla sen alan ammattilainen, mitä työtä hänen avustettava tekee. Riittää, että osaa käyttää tietokonetta edes vähän. Loput opetan hänelle.

Tietokoneen käyttö onnistuu sujuvasti, sillä ruudunlukuohjelma muuttaa tekstin puheeksi. Saman tekee älypuhelin. Se lukee saapuneet yhteydenotot ja kirjoittaa sokean saneleman viestin.

Nykyaikaisten apuvälineiden avulla maailma avautuu sokeille ihan eri tavalla kuin muutamia vuosikymmeniä sitten. Vamma ei juuri rajoita tekemisiä.

Räsänen aloitti tänä syksynä opiskelut Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Hän täydentään sosionomin koulutustaan ammattikorkeakoulututkinnoksi.

– Suurin osa materiaalista on saatavana äänikirjoina. Ongelmia aiheuttaa eniten kuvien tulkinta. Siinä avustaja on tärkeässä asemassa.

Äänikirjoja sokeille on tarjottu jo kymmeniä vuosia. Valikoima on laaja, mutta vielä suurempaan materiaaliin Räsänen pääsi käsiksi löydettyään kaksi vuotta sitten kaupalliset äänikirjapalvelut. Ne tarjoavat enemmän viihteellistä aineistoa. Parissa vuodessa lukutoukka on kuunnellut 392 kirjaa.