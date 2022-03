Vammaisille haetaan tukihenkilöitä – Kaikki voittavat: Joku saa ystävä, ystävä saa palkkion

Seinäjoen kaupunki on aloittanut palvelun, josta hyötyvät kaikki osapuolet. Kyseessä on uusi vammaispalvelumuoto, joka on käytössä vasta muutamassa Suomen kunnassa.

Ideana on saada vammaisille lisää vapaa-ajan toimintaa sekä miellyttäviä kokemuksia vapaa-ajalle solmimalla tukihenkilösopimuksia. Asiakas ja tukihenkilö voivat käydä yhdessä esimerkiksi lenkillä, harrastuksissa ja elokuvissa.

– Peruspalveluihin kuuluvat ruoka, asunto ja terveydenhoito. Muuhun eivät julkiset resurssit riitä. Kuitenkin tiedetään, miten suuri vaikutus mukavalla tekemisellä on mielenterveyteen. Haluamme tehdä ihmisten elämästä mielekkäämpää, selvittää tukihenkilökoordinaatti Nina Ala-Riihimäki.

Palkkio ja hyvä mieli

Ystäväpalvelua on ollut vapaaehtoispuolella jo pitkään. Seinäjoen kaupungin alla olevassa palvelussa annettu apu ei perustu pelkästään auttamisenhaluun, sillä kaupunki maksaa tapaamisista palkkion (25 euroa) ja kulukorvauksen (15 euroa).

– Ihan mukava korvaus siitä, että saa itselle ja toiselle hyvän mielen. Työ sopii esimerkiksi opiskelijoille ja osa-aikaeläkkeellä oleville, Ala-Riihimäki vinkkaa.

Seinäjoella on satoja tukihenkilöön oikeutettuja ihmisiä. Auttajiakin tarvitaan paljon.

– Yksi tukihenkilö voi auttaa useampaa ihmistä. Työtuntien määrän saa päättää itse.