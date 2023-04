Vapaaehtoistoiminta entistä vahvemmin ikäihmisten kotona asumisen tueksi – hyvinvointialueen hanke avaa mahdollisuuden vahvistaa alueellista vapaaehtoistoimintaa

Aurinko paistaa ikkunasta sisään Järjestötalon kokoushuoneeseen. Paikalla ovat Anne Sironen, Anneli Saarinen, Katja Kankaanpää sekä Tommi Kamppinen. Heillä kaikilla on kytkös vapaaehtoistoimintaan tavalla tai toisella.

Anneli Saarinen on entinen Seinäjoen kaupungin ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtaja. Nyt hän työskentelee Ikäkoti-hankkeeseen liittyvän vapaaehtoistoiminnan mallin kehittämisen parissa Sirosen ja Kankaanpään kanssa.

Saarinen avaa uuden hyvinvointialueen hankkeen taustaa.

– Väestö ikääntyy Suomessa kovaa vauhtia. Laadukkaiden palveluiden takaaminen kaikille tasapuolisesti on haastavaa rajallisten resurssien takia. Nykyinen hallitus halusi korostaa ikäihmisten kotona asumista, mitä varten annettiin rahoitus hyvinvointialueiden hankevalmisteluille.

Rahoitus haettiin ja saatiin, ja niin Ikäkoti-hanke käynnistyi vuonna 2020. Tänä vuonna päättyvällä hankkeella on kahdeksan tavoitetta, joista yksi on vapaaehtoistoiminnan tuominen entistä vahvemmin ikäihmisten kotona asumisen tueksi. Sitä varten on tarkoitus rakentaa toimiva vapaaehtoistoiminnan koordinaatiomalli Etelä-Pohjanmaan alueelle.