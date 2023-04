Vapaaehtoistoiminta voidaan räätälöidä jokaisen elämään sopivaksi – "Parhaimmillaan se luo jotain elämääkin isompaa" vapaaehtoisena toimiva Tommi Kamppinen tiivistää

Lopettaa voi

Vapaaehtoistoiminta on nimensä mukaisesti vapaaehtoista. Kamppisen mielestä monilla on alkukantainen ajatus, että toimintaan tulee sitoutua loppuelämäksi, vaikka totuus on toinen.

– Alussa voidaan tavata ja tutustua rauhassa. Yleensä molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä toimintaan, mutta halutessaan toiminnasta voi pitää taukoa ja jäädä kokonaan poiskin.