Vapaaottelu ei ole raakaa tappelua, vaan rankka urheilulaji – Seinäjoki Fight Night nostaa paikalliset kehään

Työ haittaa harrastusta

Vapaaottelun pariin on löytänyt yhä useampi harrastaja. Seinäjoen salilla harjoittelee viikoittain 80–100 henkilöä.

Yhdessä Fight Night -kisan ammattilaisotteluista nähdään MMA Seinäjoen Markus Mäki-Ventelä. Hän on otellut vuodesta 2012 ja toimii salilla myös valmentajana. Miestä lajissa kiehtoo sen monipuolisuus.

– Tässä yhdistyvät kaikkien kamppailulajien parhaat puolet. Jokaisesta lajista on kerätty parhaat tekniikat, minkä vuoksi myös monenlaiset ottelijat voivat voittaa. Lajin tekniikka- ja sääntöskaala on mahdottoman iso, Mäki-Ventelä kertoo.

Otteleminen ammattilaistasolla vaatii paljon. Mäki-Ventelä kertoo harjoittelevansa 8–10 kertaa viikossa. Treenitunteja hänelle kertyy vuodessa 550–600, mikä tekee noin 1,5 tuntia harjoittelua yhdelle päivälle.

– Laji vie kaiken vapaa-ajan, ja työtkin olisi hyvä lopettaa. Mitä pidemmälle haluaa edetä, sitä enemmän on satsattava.

Treenikaverin ehdoilla

Seinäjoella kehässä nähdään myös Terhi Säilä, joka on harrastanut vapaaottelua kahdeksan vuotta.

Säilä kertoo, että lajia on varjostanut väkivaltaisuuden stigma. Vapaaottelun suosion nousu on ollut sen vuoksi hidasta, ja esimerkiksi Ranskassa se oli pitkään kokonaan kiellettyä.

Nyt laji on alettu kuitenkin nähdä raa’an tappelun sijasta enemmän vaativana urheilulajina.

Säilä painottaa, että ottelijoiden turvallisuuteen kiinnitetään lajissa erityistä huomiota.

– Harjoituksissa mennään treenikaverin ehdoilla eli huomioidaan toisen taitotaso ja treenataan sen mukaan. Monille tulee yllätyksenä, että vapaaottelussakin on säännöt. Kisoissa on lisäksi häkkituomarit pitämässä huolta ottelijoiden turvallisuudesta, Säilä valaisee.

Pää kunnossa

Vapaaottelussa iskuja kohdistuu myös päähän, jolloin on olemassa riski päävammojen syntymiselle. Täystyrmäyksiä Suomen ammattilaisotteluissa sattuu Mäki-Ventelän mukaan harvoin. Pään tutkimisesta pidetään silti hyvää huolta.

– Ammattilaisilla on uran alkaessa pakolliset pään MRI- ja MRA-kuvaukset. Sen jälkeen MRI-kuvaus on pakollinen kahden vuoden välein. Lisäksi kisoissa on aina ennen ottelua lääkärintarkastukset sun muut, Mäki-Ventelä avaa asiaa.

Jos joutuu pahasti tyrmätyksi, voi liiton määräämä kilpailukielto olla Mäki-Ventelän mukaan kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen. Lisäksi usein suositellaan ylimääräistä pään magneettikuvausta. Mikäli kilpailukieltoa haluaa lyhemmäksi, on magneettikuvaus pakollinen.

– Liitto pitää hyvin huolta ottelijoiden terveydestä, Mäki-Ventelä summaa.