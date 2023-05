Vauhtiajot julkaisi ohjelman Kapernaumin radalle - luvassa myös katulätkää ja NHL-tähtiä

Keskinen odottaa ennätysvuotta

Promoottorin mukaan Vauhtiajojen tämänhetkinen lipunmyynti noudattelee pandemiaa edeltäneen ennätysvuoden 2019 lukemia.

– Yhtään vähempään ei oltaisi edes tyytyväisiä. Meillä on kuitenkin iso juhlavuoden ohjelma, Kalle Keskinen sanoo.

Hänen mukaansa ensi kesä näyttää myös musiikkipuolella suuntaa tuleville vuosille.

– Jos tämä vuosi onnistuu hyvin, se on merkki siitä, että jatkamme isojen ulkomaisten artistien tuomista Vauhtiajoille.

Keskinen odottaa kaikkiaan 70 000 kävijää. Se olisi noin 10 000 enemmän kuin vuosi sitten.

– Tulemme varmasti tekemään kävijäennätyksen, hän uskoo.

Tilastojen mukaan Vauhtiajojen kävijät tulevat noin 70-prosenttisesti maakunnasta.

– Juhlavuotena odotan lukujen keikahtavan vähän enemmän valtakunnalliseen suuntaan, hän arvioi.

Keskinen mainitsee Vauhtiajojen jättäneen vuonna 2022 Seinäjoen talousalueelle 9,3 miljoonaa euroa. Suurimmiksi hyötyjiksi hän mainitsee paikalliset yrittäjät.

– Kaiken lisäksi me toimimme ydinkeskustassa emmekä Törnävänsaaressa, mikä on mielestäni oleellinen pointti. Kyllä Vauhtiajot on 20 vuodessa ottanut paikkansa avaruuden pääkaupungissa, Keskinen sanoo.

20. Vauhtiajot järjestetään 20.–23.7. Seinäjoen keskustan festarialueella ja Kapernaumin rata-alueella.

Musiikkiesiintyjiä ovat mm. Suzi Quatro (USA), Pendulum DJ Set (UK), Ronan Keating (IRL), Michael Monroe, Popeda, Erin ja Vesterinen Yhtyeineen.