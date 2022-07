Vauhtiajot starttaa tänään musafestarit edellä - Kirkkokadulla yleisölle jaetaan rentoa havaijitunnelmaa

Vauhtiajot palaa radalle sadan kuljettajan voimin

Torstaina alkavien 19. Seinäjoen Vauhtiajojen autourheiluosuus palaa ohjelmistoon parin vuoden koronatauon jälkeen.

Kun Vauhtiajoissa ei ole ajettu kilpaa pitkään aikaan, pääsee yleisö nyt seuraamaan vauhdikasta autourheilua kahtena päivänä.

Tapahtuman promoottori Kalle Keskinen odottaa Vauhtiajoihin yleisöä noin 60 000, joista ratapuolelle kahtena päivänä noin 20 000–25 000 katsojaa.

– Uskon, että se on mahdollista. Tapahtumaan on hänen mukaansa tulossa väkeä enemmän kuin kaikkiin muihin maan ratatapahtumiin yhteensä.

– Ainakin olemme ennakkolippujen myynnissä kolmen vuoden takaisessa ennätysvauhdissa. Myös kaupungin koko hotellikapasiteetti alkaa olla täynnä tällä hetkellä.

– Tapahtumassa on mukana Legends Festivaali, joka on klassikkoautojen pääkilpailu. Siihen on tulossa pelkästään Legends-kuljettajia lähes 50, suurin määrä tähän asti, Keskinen hehkuttaa.

Kilpailujen eri luokkiin on ilmoittautunut yhteensä satakunta kuljettajaa. Keskinen kiittelee, kun ratatapahtumien järjestelyissä on Etelä-Pohjanmaan Urheiluautoilijat ry mukana yhden välivuoden tauon jälkeen.

– On tärkeää, että EPUA on jälleen mukana, sillä se on tehnyt hommaa meidän kanssa yhdessä jo 17 vuotta. Ja onhan se järjestänyt Vauhtiajoja jo 1960-luvulta saakka.

Tapahtuman vastaava tuottaja Toni Ruohonen kertoo, että 2,2 kilometrin mittaisen asvalttiradan profiiliin on tullut vain joitakin muutoksia lähinnä ajajien turvallisuuden vuoksi.

– Lähtösuoran jälkeiselle suoralle olemme joutuneet AKK:n määräyksestä tekemään erillisen hidastekurvin (shikaanin) radan ulkopuolelle liian suurien nopeuksien välttämiseksi. Näin saamme vauhdin pudotettua ja ulosajoja tulee vähemmän.

Rata-alueella on uutena kaikille ratalipun lunastaneille ilmainen nonstop-kuljetus, jolla pääsee kulkemaan kätevästi seuraavaan paikkaan.

– Näin saamme ihmisille lisää kiinnostavuutta eri luokkien katselupaikkoja vaihtamalla.

Hannu Lusa