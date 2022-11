Ville Ritolan mitalit pääsivät ensimmäistä kertaa pois pankkiholvin syövereistä – Peräseinäjoen suden arvostusta halutaan nostaa

Kahdeksan olympiamitalia kestävyysjuoksussa saavuttaneen Ville Ritolan mitalit ovat ensimmäistä kertaa kaiken kansan nähtävänä. Näyttelypaikka sopii tarkoitukseen täydellisesti. Tahdolla, tuskalla ja kovalla työllä hankitut aarteet voi nähdä Helsingin Olympiastadionilla, jossa ne ovat esillä Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus Tahdon näyttelyssä.

Tämä on mahdollista, sillä mitalit nykyään omistava Seinäjoen kaupungin museopalvelut lainasi ne Tahdolle kolmeksi vuodeksi. Peräseinäjoelta lähtöisin oleva, vuonna 1982 kuollut Ritola lahjoitti mitalit synnyinpitäjälleen vuonna 1970. Lahjaan kuului hänen Pariisin vuoden 1924 ja Amsterdamin vuoden 1928 olympiakisoista voittamansa viisi kultamitalia ja kolme hopeamitalia.

Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitoksen yhteydessä mitalit siirtyivät Seinäjoen kaupungille.

– Koska kyse on museaalisesta aineistosta, mitalit on liitetty Seinäjoen museoiden kokoelmiin. Me hallinnoimme mitaleita, mutta tarkoitus on pitää niitä esillä Peräseinäjoella, selvittää museotoimenjohtaja Susanna Tyrväinen.