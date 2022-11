Vuoden paras kaupunkilehtijuttu kirjoitettiin Eparissa – Toimittaja: "Tämän lähemmas kuolemaa en voi elävänä päästä"

Eparissa kirjoitetettu ja julkaistu juttu on valittu vuoden parhaaksi kaupunkilehtijutuksi Uutismedian liiton järjestämässä kilpailussa. Toimittaja Virpi Kupiainen-Ämmälä vastaanotti palkinnon Suurilla Lehtipäivillä Joensuussa.

Matka multaan -otsikolla kulkeva artikkeli kisasi sarjassa, jossa arvioitiin tekstin, kuvan ja taiton kokonaisuutta. Jutun kuvitus on Eparissa harjoittelussa olleen Anni Hakkaraisen käsialaa.

Palkintoperusteissa kokonaisuutta luonnehdettiin näin: Jutussa on hyvä toisenlainen näkökulma, teksti on sujuvaa ja etenee hyvin. Kuvitus on mainio, tuo juttuun uutta informaatiota. Selkeä taitto tekee lukemisesta helppoa. Aukeama on hieno, hyvä tasapaino tekstin ja kuvituksen kesken.