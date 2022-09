Ykä jää eläkkeelle - Seinäjoki ostaa uuden kirjastoauton puolella miljoonalla

Seinäjoki ostaa kirjastoauton. Hankinnan arvo ilman arvonlisäveroaa on 501 000 euroa. Auton toimitusaika on noin 60 viikkoa.

Uusi auto on vuonna 2015 käyttöön otetun, Ilo-nimisen kirjastoauton kaltainen. Auto rakennetaan kuorma-auton lavalle. Autoon tulee kaksi palvelupistettä: päävirkailijatila ja lainausautomaatti. Biodieselillä kulkevassa autossa on invahissi.

Kirjastoautolle on tarvetta, sillä vuonna 2006 käyttöön otetun Ykä-auton mittarissa on jo 500 000 kilometriä. Ykä on ollut korjausten vuoksi yhä useammin pois ajosta.

Uuden kirjastoauton reitti- ja aikataulusuunnitelma noudattelee Ykän nykyisiä reittejä ja aikatauluja. Auto on liikenteessä viitenä päivänä viikossa, kahdessa vuorossa. Koulujen loma-aikoina kirjastoauto ajaa vain iltareitit.

Ykällä on 68 pysäkkiä. Uusi kirjastoauto takaa Ykän tavoin saavutettavat kirjastopalvelut tasapuolisesti eri kaupunginosien asukkaille. Liikkuva kirjasto palvelee etenkin kyläkouluja, päiväkoteja ja ikääntyneitä asiakkaita.

Kaupungin asukkailta kysytään syksyn aikana mielipiteitä ja toiveita uuden kirjastoauton palveluista, reiteistä ja ulkoasusta. Tämänkin jälkeen asukkaat voivat esittää pysäkkitoiveita ja aineiston hankintaehdotuksia.