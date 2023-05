Yksi yleinen virhe koituu viherkasvien kohtaloksi – hoidossa kasvin kuuntelu kantaa hedelmää

Liikakastelu tappaa

Vedentarve riippuu kasvin saamasta valon määrästä. Yleisin keino tappaa viherkasvit onkin liikakastelu.

– Kevään ja kesän aikana kasvit saavat enemmän valoa, jolloin niitä pitää kastella enemmän. Tiheä kastelurytmi jää monilla päälle syksyksi, vaikka valo vähenee. Silloin multa kostuu liikaa ja juuret pääsevät mätänemään.

Viherkasveja tulisi kastella silloin, kun ne tarvitsevat vettä. Aarrekorpi kertoo kolme tapaa vedentarpeen tarkistamiseen.

Yksi keino on katsoa kasvin olemusta. Kuivaksi päässyt kasvi näyttää nuupahtaneelta.

Toinen tapa on kokeilla kasvin painoa nostamalla ruukkua. Jos se on kevyt, on multa kuivaa.

Kolmas vaihtoehto on kokeilla mullan kosteutta työntämällä sormi syvälle multaan.