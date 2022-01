Yksikin rotta on liikaa – Seinäjoki loukuttaa siimähäntiä, ettei tilanne pääse yhtä pahaksi kuin Vaasassa

Ruoka houkuttaa

Ennaltaehkäisy on ensisijaisen tärkeää jyrsijäpopulaation hallinnassa. Avainasemassa ovat siisteys ja hyvä hygienia. Rotat hakeutuvat ruuan lähelle eli niiden pääsy ruokapaikoille kuten komposteihin, roskakatoksiin, jäteastioihin tai lintujen ruokintapaikoille on syytä estää. Auton ikkunasta ojaan heitettyjen take away -ruokien ruokien jämät kelpaavat vielä hyvin rotille.

Rissa harmittelee, että lintuja ruokkiessaan asukkaat eivät aina muista ruokkivansa myös rottia.

– Taloyhtiöt voivat kieltää lintujen ruokinnan alueellaan, mistä välillä on seurannut sitä, että lähistön puistoihin ja metsiin on viety jopa leipää. Leipä houkuttelee rotat äkkiä paikalle.