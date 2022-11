Ylistaron kirkko rakennettiin uudelleen elokuvassa – Tuliko Komiasta kirkosta 170 vuotta sitten vahingossa liian suuri?

Rakennettiinko kirkosta vahingossa Suomen kolmanneksi suurin?

Vuonna 1658 ylistarolaiset osoittivat oma-aloitteellisuutta alkaessaan rakentaa omaa kappelikirkkoa ilman isokyröläisen emäseurakunnan lupaa. Asiasta riideltiin käräjillä asti, kunnes lopulta ylistarolaiset saivat oman kappeliseurakuntansa vuonna 1667.

Ensimmäisen kirkon alkaessa rapistua, päätettiin uuden kirkon rakentamisesta. Toinen kirkko valmistui vuonna 1748.

1800-luvun alussa alkoi Ylistaron väkiluku kasvaa, ja kirkko kävi ahtaaksi. Uuden kirkon rakentamisesta alettiin keskustella maaliskuussa 1838.

– Ylistarolaiset ajattelivat alun perin, että uusi kirkko rakennettaisiin puusta. Ylistaro kuului kuitenkin keisarillisiin pitäjiin, joten senaatilta tuli vuonna 1842 määräys, että kirkko rakennetaan kivestä. Olihan se paloturvallisempi vaihtoehto, Ylistaron kappeliseurakunnan johtava kappalainen Minna Lainimo selvittää.

Valtionarkkitehti E. Lohrmann laati piirustukset ja kustannuslaskelmat uudesta kirkosta, minkä rakentamista kuuluisa kirkonrakentaja Jaakko Kuorikoski valvoi. Kirkon rakentaminen oli valtava ponnistus koko Ylistaron alueelle. Kirkon rakentaminen aloitettiin vuonna 1847 ja se vihittiin käyttöön toukokuussa 1852.

– Alueen jokaisella talolla oli velvollisuus lähettää työvoimaa kirkon rakennustalkoisiin. Yksi kuuluisimmista kirkkoon liittyvistä tarinoista kuuluukin, että kirkkoa rakentamassa ollut Kuorikoski olisi tokaissut kirkon valmistuttua: ”Teinpäs sitten kirkon ylistarolaisten paimenpoikien kanssa”, Lainimo kertoo.

Myös kirkon ristin kiinnittämiseen liittyy melko traaginenkin tarina.

– On kerrottu, että ensimmäistä ristiä paikalleen kiinnittänyttä oli alkanut huimata, minkä seurauksena hän oli tippunut tornista alas menettäen henkensä. Seuraava yrittäjä oli saanut ristin paikalleen ja sen jälkeen seissyt päällään yläilmoissa ristiä vasten.

Liian iso kirkko?

Ylistaron kirkko on Suomen kolmanneksi suurin kirkko. Se on 59 metriä pitkä ja 26 metriä leveä. Pääristi kohoaa 52 metrin korkeuteen. Kirkossa on alun perin 2 500 istumapaikkaa, mutta korjaustöiden jälkeen paikkoja on tällä hetkellä 2 300.

Suuren kokonsa puolesta kirkosta kulkee vanhoja huhuja, josko piirustukset olisivat vaihtuneet esimerkiksi Vaasan kirkon piirustusten kanssa, tai että mittoja olisi luettu väärin. Alkuperäiset piirustukset ovat kuitenkin olemassa ja niissä lukee ”Ylistaron kappeliseurakunnan kirkko”, allekirjoituksena E. Lohrmann.

– Sakastissa on nähtävillä jäljennykset piirustuksista, eli todistusaineisto löytyy, Lainimo nauraa.

– Ylistaro on ollut iso pitäjä, väkiluku kirkon rakennusaikana on ollut 8 000 henkeä. Kirkossa käyminen oli ihmisille hyvin tärkeää, joten iso kirkko on tullut tarpeeseen.

Komia kirkko tänään

Tänä päivänä kirkossa pidetään jumalanpalvelus joka sunnuntai. Paikalle saapuu 50–100 ihmistä. Täyteen kirkko saadaan nykyisin vain harvakseltaan. Hengelliset kesäjuhlat ja jokunen konsertti ovat täyttäneet kirkon viime vuosina.

Kirkontornissa yksi kolmesta, ensimmäisestä kirkosta peräisin oleva kirkonkello, muistuttaa kirkon pitkästä ja vaiherikkaasta historiasta. Kellossa lukee psalmin 50:5 sanoin: ”Cootcat minulle minun pyhäni”.

– Ylistaron kirkko on monelle sydämeen piirretty, rakas kirkko. Vaikka olisi muualle muuttanutkin, omalla kotikirkolla on tunnearvoa. Todellakin tutustumisen arvoinen paikka, Lainimo tiivistää.

Tämä Iiris Koistiaisen kirjoittama juttu on julkaistu Eparissa 5.8.2000.