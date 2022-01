Lähisuhteen väkivalta koskettaa

Maailma on elänyt koronapandemian keskellä kohta kaksi vuotta. Olemme jokainen tehneet henkilökohtaisia ratkaisuja sekä noudattaneet annettuja määräyksiä ja suosituksia, jotta yhteiskunta voisi aikanaan palata takaisin uomiinsa.

Samalla me suomalaiset olemme eläneet keskellä toistakin pandemiaa. Tämän pandemian välittömät uhrit lasketaan vuosittain tuhansissa, välilliset uhrit kymmenissä tuhansissa ja kustannukset yhteiskunnalle kymmenissä miljoonissa. Pandemia on ollut keskuudessamme pitkään. Sen loppusuoraa ei ole näkyvissä. Tämä pandemia on lähisuhde-väkivalta.

Marraskuun 25. vietetään kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Naisiin kohdistuvalla väkivallalla tarkoitetaan rikoksia, jotka kohdistuvat huomattavissa määrin enemmän naisiin. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi luotu Istanbulin sopimus määrittää naisiin kohdistuvan väkivallan sellaiseksi, joka kohdistuu naiseen muun muassa siksi, että hän on nainen. YK:n mukaan maailmanlaajuisesti joka kolmas nainen kokee väkivaltaa parisuhteessaan tai seksuaalista väkivaltaa parisuhteen ulkopuolella.

Naisten vaarallinen ja alisteinen asema ympäri maailman ei ole uusi asia. Suomi sen sijaan on aina ollut lintukoto myös naisille. Todellisuudessa meilläkään ei kuitenkaan ole varaa myhäillä tyytyväisyydessä.

Suomessakin lähisuhdeväkivalta on hyvin sukupuolittunutta ja meitä pidetäänkin yhtenä Euroopan vaarallisimmista maista asua naisille. Vuonna 2020 Suomessa tilastoitiin yli 8500 perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kokenutta aikuista, joista naisia oli 75 prosenttia. Samana vuonna turvakodeissa oli lähes 3 000 aikuista asiakasta, joista naisia yli 90 prosenttia.

Vuosittain noin kaksikymmentä naista menehtyy perhe- ja lähisuhdeväkivallan seurauksena. Naisiin kohdistuva väkivalta on tasa-arvo-ongelma sekä ihmisoikeuskysymys. Sen taustalla ovat epäoikeudenmukaiset valtasuhteet miesten ja naisten välillä sekä kulttuuristen seikkojen ja fyysisten voimaerojen tuoma naisten alisteinen asema.

Miten saadaan väkivallan kierre yhteiskunnassa katkaistua? Koulutuksella, tasa-arvolla ja kunnioituksella. Ratkaisu löytyy meistä jokaisesta, etenkin pojista ja miehistä. Pidetään esillä naisten oikeuksia, kuunnellaan ja puututaan, kiinnitetään huomiota puheisiimme sekä asenteisiimme ja opetetaan seuravasta sukupolvesta parempi. Tämä ei ole vain väkivaltaa kokevien ihmisten ongelma, tämä on koko yhteiskunnan ongelma.

Turvakodin työntekijät

Etelä-Pohjanmaan Ensi -ja turvakotiyhdistys ry