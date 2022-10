Murronoikoonen onkin raivattujen niittyjen taival eikä kunnianosoitus ravikuninkaalle

Vanhaa puhetta paikasta

Nykyisellä hahmollaan Murronoikoinen, jota Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkiston tietojen mukaan on kutsuttu myös Murrontieksi, nähdään maanmittari J. Krankin vuonna 1874 mittaamassa kartassa. Parikymmentä vuotta myöhemmin laaditussa Heikkilän talon halkomiskartassa oikoinen halkoo talon eteläpuolista niittylakeutta, jonka kohtaan maanmittari on merkinnyt nimen Murto.

Mitä tulee Murronoikoisen perusosaan, oikoinen tunnetaan vain Etelä-Pohjanmaalla, mikä osoittaa sen olevan paikallinen innovaatio. Yleisnimi oikoisen merkitys ’suora taival tiessä’ on Nimiarkiston tietojen mukaan samanlainen koko sen levikkialueella.

Paikannimien sanotaan olevan vanhaa puhetta paikoista, mikä pitää paikkansa myös Murronoikoisen tapauksessa. Nimessä on säilynyt ennen 1700-luvun puoltaväliä syntynyt Murto, joka on seurausta Seinäjoen ison mutkan pohjoispuolisten metsää kasvavien soiden raivaamisesta niityiksi, jotta olisi saatu enemmän heiniä karjan ruoaksi. Itse suora tieosuus on voitu nimetä Murronoikoiseksi 1800-luvun mittaan, kun tie on tullut rakennetuksi. Sen nimeämisperusteena on ollut yksinkertaisesti sijainti Murron niittyjen kohdalla.